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Hasil Lengkap Perempat Final Liga Champions dan Jadwal Leg 2 Pekan Depan Live SCTV & Streaming Video

Hasil Lengkap Perempat Final Liga Champions dan Jadwal Leg 2 Pekan Depan Live SCTV dan Streaming

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Hasil Lengkap Perempat Final Liga Champions dan Jadwal Leg 2 Pekan Depan Live SCTV & Streaming Video 

Hasil Lengkap Perempat Final Liga Champions dan Jadwal Leg 2 Pekan Depan Live SCTV dan Streaming

POS-KUPANG.COM -- Hasil Liga Champion tadi malam berakhir dengan tersungkurnya wakil Jerman Bayern Munchen.

Wakil Perancis PSG sukses menggilas Bayern Munchen dengan skor 2-3.

Sementara wakil Inggris Chelsea berhasil meraih kemenangan atas wakil Portugal FC Porto.

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Skor 0-2 bertahan hingga peluit akhir ditiup Wasit Slavko Vincic.

Tim tersungkur lainnya wakil Inggris Liverpool.

Wakil Spanyol Real Madrid sukses menggilas Liverpool dengan skor 3-1.

Sementara wakil Inggris lainnya Manchester City berhasil meraih kemenangan atas wakil Jerman Borussia Dortmund.

Skor 2-1 bertahan hingga peluit akhir ditiup Wasit Ovidiu Hategan.

Bila pada pertandingan leg 2 tim PSG, Real Madrid, Manchester City dan Chelsea menang maka berpeluang lolos 4 besar Liga Champion 2021.

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Gordy Donofan
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Editor: Gordy Donofan
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