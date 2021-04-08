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Hasil Lengkap Perempat Final Liga Champions dan Jadwal Leg 2 Pekan Depan Live SCTV & Streaming Video
Hasil Lengkap Perempat Final Liga Champions dan Jadwal Leg 2 Pekan Depan Live SCTV dan Streaming
Hasil Lengkap Perempat Final Liga Champions dan Jadwal Leg 2 Pekan Depan Live SCTV dan Streaming
POS-KUPANG.COM -- Hasil Liga Champion tadi malam berakhir dengan tersungkurnya wakil Jerman Bayern Munchen.
Wakil Perancis PSG sukses menggilas Bayern Munchen dengan skor 2-3.
Sementara wakil Inggris Chelsea berhasil meraih kemenangan atas wakil Portugal FC Porto.
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Skor 0-2 bertahan hingga peluit akhir ditiup Wasit Slavko Vincic.
Tim tersungkur lainnya wakil Inggris Liverpool.
Wakil Spanyol Real Madrid sukses menggilas Liverpool dengan skor 3-1.
Sementara wakil Inggris lainnya Manchester City berhasil meraih kemenangan atas wakil Jerman Borussia Dortmund.
Skor 2-1 bertahan hingga peluit akhir ditiup Wasit Ovidiu Hategan.
Bila pada pertandingan leg 2 tim PSG, Real Madrid, Manchester City dan Chelsea menang maka berpeluang lolos 4 besar Liga Champion 2021.
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