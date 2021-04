POS-KUPANG.COM - Update Promo KFC Kamis 8 April 2021, Nikmati Colonel Rice Fest Cuma Rp25.455, Murah Banget

Promo KFC Kamis 8 April 2021 , ada Promo KFC 5+3 , Promo Oh My Jago Snacks, Promo KFC Grilled Soy Sauce Chicken, Promo Colonel Rice Fest dan Promo Oh My Jago!

Mengutip Instagram KFC Indonesia, ada ketentuan yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli.

Baca juga: Promo KFC Besok Kamis 8 April 2021, 5 Ayam + 3 Nasi Hanya Rp 68 Ribuan dan Promo Oh My Jago Snack

Yuk lihat katalog promo KFC Kamis 8 April 2021.

Promo KFC 5+3

promo kfc ()

Lagi belajar bareng temen, tiba-tiba perut bunyi karena kelaperan?

Pesen KFC 5+3 aja buat nemenin belajar! Cuma dari Rp68 ribuan aja, kamu bisa mendapatkan 5 ayam goreng favorit kamu dan 3 nasi buat di sharing bareng!⁠

⁠Yuk buruan pesan KFC 5+3 di gerai KFC terdekat kamu!⁠

Mulai dari Rp18.182 aja, kalian bisa dapetin berbagai menu Camilan OH MY JAGO.

promo kfc ()

Jangan lupa untuk dinikmati dengan pilihan Floats-nya juga ya Bund biar si kecil makin semangat belajarnya!