Promo KFC Hari Ini Selasa 6 April 2021, 3Nasi 5 Ayam Goreng Gurih Rp 68Ribuan Cek Menu Rp 18 Ribuan 

POS-KUPANG.COM - Pencinta KFC, ada kabar baik karena saat ini Selasa 6 April 2021, KFC memberikan berbagai promo bagi KFC lovers, Yuk.

Beragam promo yang diberikan KFC di hari Selasa 6 April 2021 ini diantaranya camilan jagoan dengan harga Rp 18.182, lalu bagi yang ingin menikmati ayam goreng, ada nih promo 3 nasi 5 ayam Rp 65 ribuan, Personal Snack Bucket yakni 4 potong Chicken Strip, dengan pilihan rasa Spicy Cheese Seasoning atau Barbeque Seasoning, KFC platters dan lainnya

Dikutip dari Instagram KFC Indonesia hari ini Selasa 6 April 2021 inilah beragam promo yang diberikan KFC di hari ini :

OH MY JAGO KFC! CAMILAN JAGOAN

Senengnya lagi belajar tiba-tiba dikasih surprise sama mama! Yang bisa bikin semangat belajar emang KFC jawabannya! ⁠

⁠Aktivitas apapun yang si kecil lagi lakukan, makin asik dengan OH MY JAGO KFC! CAMILAN JAGOAN untuk semua kegiatannya. Mulai dari Rp18.182 aja, Bunda bisa dapetin berbagai menu Camilan OH MY JAGO loh!⁠

Baca juga: Hypermart hari Ini 6 April 2021, Gula Pasir Rp 12.290, Promo Murah Paket Rahmat dan Paket Drink

⁠

Jangan lupa untuk dinikmati dengan pilihan Floats-nya juga ya Bund biar si kecil makin semangat belajarnya! Yuk pesen sekarang lewat GoFood atau GrabFood bund!⁠

⁠

Deskripsi menu: ⁠

- OMJ Fries reg: 1 Fries Reguler + 1 pcs Chicken Strips + Grilled Soy Sauce⁠

- OMJ Chicken Strips: 1 pcs Chicken Strips + 3 pcs Chicken Ball + Grilled Soy Sauce⁠

- OMJ Chicken Skin: 1 porsi Chicken Skin + 1 Fries Reg + Grilled Soy Sauce⁠