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Katalog Promo dan Produk

Promo KFC Besok Rabu 7 April 2021: Cemilan Jago KFC Mulai Rp 18 Ribuan dan Promo Colonel Rice Fest

Promo KFC Besok Rabu 7 April 2021: Cemilan Jago KFC Mulai Rp 18 Ribuan dan Promo Colonel Rice Fest

zoom-inlihat foto Promo KFC Besok Rabu 7 April 2021: Cemilan Jago KFC Mulai Rp 18 Ribuan dan Promo Colonel Rice Fest
twitter/kfc
Promo OH MY JAGO KFC! CAMILAN JAGOAN 

POS-KUPANG.COM - Promo KFC besok Rabu 7 April 2021 , ada Promo Oh My Jago Snacks, Promo KFC Grilled Soy Sauce Chicken, Promo Colonel Rice Fest dan Promo Oh My Jago!

Mengutip Instagram KFC Indonesia, ada ketentuan yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli.

Yuk lihat katalog promo KFC besok Rabu 7 April 2021.

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Promo Oh My Jago Snack

Promo Oh My Jago KFC
Promo Oh My Jago KFC ()

Mulai dari Rp18.182 aja, kalian bisa dapetin berbagai menu Camilan OH MY JAGO.

Jangan lupa untuk dinikmati dengan pilihan Floats-nya juga ya Bund biar si kecil makin semangat belajarnya!

Yuk pesen sekarang lewat GoFood atau GrabFood.

- OMJ Fries reg: 1 Fries Reguler + 1 pcs Chicken Strips + Grilled Soy Sauce - OMJ Chicken Strips: 1 pcs Chicken Strips + 3 pcs Chicken Ball + Grilled Soy Sauce - OMJ Chicken Skin: 1 porsi Chicken Skin + 1 Fries Reg + Grilled Soy Sauce
- OMJ Chicken Balls: 6 pcs Chicken Balls + 1 Fries reg + Grilled Soy Sauce - OMJ Alacarte: KFC Float Series

Syarat ketentuan:

- Promo OMJ Snacks berlaku mulai tanggal 5 April 2021 di seluruh outlet KFC Indonesia, berlaku hanya hari Senin-Rabu.

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Penulis: Eflin Rote
Editor: Eflin Rote
Sumber: Pos Kupang
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