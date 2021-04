Promo KFC Besok Rabu 7 April 2021: Cemilan Jago KFC Mulai Rp 18 Ribuan dan Promo Colonel Rice Fest

Promo OH MY JAGO KFC! CAMILAN JAGOAN

POS-KUPANG.COM - Promo KFC besok Rabu 7 April 2021 , ada Promo Oh My Jago Snacks, Promo KFC Grilled Soy Sauce Chicken, Promo Colonel Rice Fest dan Promo Oh My Jago!

Mengutip Instagram KFC Indonesia, ada ketentuan yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli.

Yuk lihat katalog promo KFC besok Rabu 7 April 2021.

Promo Oh My Jago Snack

Mulai dari Rp18.182 aja, kalian bisa dapetin berbagai menu Camilan OH MY JAGO.

Jangan lupa untuk dinikmati dengan pilihan Floats-nya juga ya Bund biar si kecil makin semangat belajarnya!

Yuk pesen sekarang lewat GoFood atau GrabFood.

- OMJ Fries reg: 1 Fries Reguler + 1 pcs Chicken Strips + Grilled Soy Sauce - OMJ Chicken Strips: 1 pcs Chicken Strips + 3 pcs Chicken Ball + Grilled Soy Sauce - OMJ Chicken Skin: 1 porsi Chicken Skin + 1 Fries Reg + Grilled Soy Sauce

- OMJ Chicken Balls: 6 pcs Chicken Balls + 1 Fries reg + Grilled Soy Sauce - OMJ Alacarte: KFC Float Series



Syarat ketentuan:

- Promo OMJ Snacks berlaku mulai tanggal 5 April 2021 di seluruh outlet KFC Indonesia, berlaku hanya hari Senin-Rabu.