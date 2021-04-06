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Promo JCO Selasa 6 April Hingga 7 April 2021, All Beverages Cuma Rp.26.000, Murah Banget

Promo JCO Selasa 6 April Hingga 7 April 2021, All Beverages Cuma Rp.26.000, Murah Banget

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Instagram/JCO Indonesia
Promo JCO Selasa 6 April Hingga 7 April 2021, All Beverages Cuma Rp.26.000, Murah Banget 

POS-KUPANG.COM - Promo JCO Selasa 6 April Hingga 7 April 2021, All Beverages Cuma Rp.26.000, Murah Banget

Siap-siap JCO kembali menawarkan promo-promo terbaru untuk pekan ini berlangsung mulai besok, Senin 5 April 2021.

Jangan lewatkan promo dan menu terbaru dari JCO yang menggugah selera.

Baca juga: Update Promo JCO Rabu 7 April 2021, Dapatkan 2 Jcool Couple atau 2 Beverage Due Cuma Bayar Rp 52.000

Baca juga: Promo JCO Selasa 6 April 2021, Dapatkan1 Lusin Donat 1 Beverage due, dan 1 Jcool Couple Cuma 105.000

Apalagi memasuki bulan April, akan ada kejutan beragam promo JCO

Diantaranya promo I Love JCO yang berlangsung 5 - 9 April 2021

Menu-menu JCO ini pas banget untuk kamu melewatkan hari dengan keseruan-keseruan bersama orang-orang terdekat kamu.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan April 2021 ini:

Promo I Love JCO

Nikmati 5 Hari Promo JCO Di Seluruh JCO Indonesia*.

Senin, 5 April 2021 untuk pemegang kartu debit Mandiri / kredit Mandiri

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Maria Enotoda
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Editor: maria anitoda
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