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Promo JCO Selasa 6 April Hingga 7 April 2021, All Beverages Cuma Rp.26.000, Murah Banget
Promo JCO Selasa 6 April Hingga 7 April 2021, All Beverages Cuma Rp.26.000, Murah Banget
POS-KUPANG.COM - Promo JCO Selasa 6 April Hingga 7 April 2021, All Beverages Cuma Rp.26.000, Murah Banget
Siap-siap JCO kembali menawarkan promo-promo terbaru untuk pekan ini berlangsung mulai besok, Senin 5 April 2021.
Jangan lewatkan promo dan menu terbaru dari JCO yang menggugah selera.
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Apalagi memasuki bulan April, akan ada kejutan beragam promo JCO
Diantaranya promo I Love JCO yang berlangsung 5 - 9 April 2021
Menu-menu JCO ini pas banget untuk kamu melewatkan hari dengan keseruan-keseruan bersama orang-orang terdekat kamu.
Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan April 2021 ini:
Promo I Love JCO
Nikmati 5 Hari Promo JCO Di Seluruh JCO Indonesia*.
Senin, 5 April 2021 untuk pemegang kartu debit Mandiri / kredit Mandiri
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Maria Enotoda
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