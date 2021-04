Misi Balas Dendam Liverpool Jumpa Real Madrid, Ini Prediksi Laga Perempat Final Liga Champions

Jadwal Live Score Babak 8 Besar Liga Champions Real Madrid Vs Liverpool, Manchester City Vs Dortmund

Misi Balas Dendam Liverpool Jumpa Real Madrid, Berikut Prediksi Kekuatan Tim di Perempat Final Liga Champions

POS-KUPANG.COM -- Real Madrid vs Livepool akan bertemu pada leg pertama perempatan final liga champions 2021 malam ini Rabu 7 pukul 02:00 dini hari.

Keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang nyaris seimbang, sehingga akan menyita banyak perhatian dari kedua fans.

Banyak yang menilai keduanya akan imbang namun lebih banyak lagi yang mengharapkan kemenangan Real Madrid sebagai tuan rumah menjamu Liverpool.

Jadwal pertandingan laga perempat final akan dihelat 2 putaran home-away di leg pertema dan leg kedua.

Hasil drawing leg pertama perempat final dijadwalkan pada 7-8 April 2021, disusul leg kedua 14-15 April 2021 hari Rabu dan Kamis.

Leg Pertama dijadwalkan Rabu 7 April 2021 berlangsung pukul 02:00 Real Madrid vs Liverpool dan Manchester City vs Borussia Dortmund.

Kemudian esok harinya Kamis 8 April 2021 pukul 02:00 Bayern Munich vs Paris Saint-Germain dan Porto vs Chelsea.

Untuk leg kedua akan dilaksanakan pekan depannya.

Leg Kedua tanggal Rabu 14 April 2021 pukul 02:00 Paris Saint-Germain vs Bayern Munich, Chelsea vs Porto dan esok harinya Kamis Liverpool vs Real Madrid dan Borussia Dortmund vs Manchester City.