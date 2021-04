KFC Rabu 7 April 2021, Cemilan Ayam KFC Beragam Rasa Hanya Rp 29 Ribuan, Ada Promo 5 Ayam 3 Nasi 

POS-KUPANG.COM - Bagi KFC lovers, simak yuk beragam promo yang diberikan KFC di hari Rabu 7 April 2021.

Promo KFC ini tidak hanya ayam goreng tapi juga cemilan ayam, sudah pernah coba belum?

Yuk cek cemilan ayam apa saja yang disediakan KFC ya

Promo cemilan ayam murah, hanya dengan Rp 29 ribuan sudah bisa menikmati 4 potong chicken strip dengan beragam rasa

Selain itu masih ada promo lainnya, yang berlaku untuk besok 7 April 2021

5 Ayam Goreng Favorit 2 Nasi Rp 68 Ribuan

Bagi belajar bareng temen, tiba-tiba perut bunyi karena kelaperan? Pesen KFC 5+3 aja buat nemenin belajar! Cuma dari Rp68 ribuan aja, kamu bisa mendapatkan 5 ayam goreng favorit kamu dan 3 nasi buat di sharing bareng!⁠

⁠

Yuk buruan pesan KFC 5+3 di gerai KFC terdekat kamu!⁠

CAMILAN JAGOAN

Senengnya lagi belajar tiba-tiba dikasih surprise sama mama! Yang bisa bikin semangat belajar emang KFC jawabannya! ⁠

⁠

Aktivitas apapun yang si kecil lagi lakukan, makin asik dengan OH MY JAGO KFC! CAMILAN JAGOAN untuk semua kegiatannya. Mulai dari Rp18.182 aja, Bunda bisa dapetin berbagai menu Camilan OH MY JAGO loh!⁠

⁠

Jangan lupa untuk dinikmati dengan pilihan Floats-nya juga ya Bund biar si kecil makin semangat belajarnya! Yuk pesen sekarang lewat GoFood atau GrabFood bund!⁠

⁠

Deskripsi menu: ⁠