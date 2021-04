Rayakan Paskah , Ini Ucapan Selamat Paskah 2021, Kirim ke Orang Terdekat Via Facebook, WA , Twitter DLL

POS KUPANG.COM -- Umat Nasrani akan menyambut hari Kebangkitan Yesus Kristus yang disebut dengan Minggu Paskah

Hari kebangkitan patut dirayakan kebangkitan yang menandakan Kuasa Tuhan sudah mengalahkan kuasa gelap

Dan, dosa-dosa umat manusia sudah dihapus dengan Pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan disalinkan serta bangkit pada hari ketiga

Pada Minggu Paskah merupakan puncak dari Tri Suci dari peristiwa kematian hingga kebangkitan Yesus Kristius , sehingga ucapan selamat atas senantiasa dibagikan oleh Umat Kristen

Untuk menyambut Perayaan Paskah yang jatuh pada hari Minggu (4/4/2021), Anda dapat saling berbagi ucapan selamat Paskah 2021.

Perayaan Paskah merupakan perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi bagi umat Kristen dan Katolik.

Pilihlah ucapan yang nantinya dapat dikirimkan melalui WhatsApp dan juga untuk update status di media sosial.

Berikut ini deretan ucapan Selamat Paskah 2021, dikutip dari wishesmsg.com dan newyearwishes.eu.

1. Wishing you and your family an Easter season filled with peace, joy, and the spirit of renewal.