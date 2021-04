Pizza Hut Delivery PHD Hingga Minggu 4 April 2021, 3 Box Pizza Hanya Rp 99 Ribuan

POS-KUPANG.COM - Bagi kamu yang sangat suka dengan pizza, maka ada promo menarik dari Pizza Hut Delivery nih.

Selain itu juga ada promo lainnya misalnya 3 My Box hanya Rp 99 Ribu.

Ada Rp 80 ribu untuk pizza dengan toping favoritmu

Ada 6 pcs chicken wingstreet hanya Rp 46 ribuan

Baca juga: Promo Alfamart Minggu 4 April 2021 Ada Cashback Rp 10.000, Gratis 1 Pc Koko Krunch Double Cho Cup

Nah untuk selengkapnya, inilah katalog promo Pizza Hut yang berlaku, termasuk syarat dan ketentuan untuk free delivery

3 My Box dalam My Box Hitss

Makan bertiga bikin kantong tetep terjaga.

Cuma 99ribuan aja, hematnya nyata! Yes, 3 My Box dalam My Box Hitss! Bebas pilih Pizza/Pasta + Snack favoritmu sesuai sama seleramu.

Ukuran Reguler Rp 80 Ribu