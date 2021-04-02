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UDPATE Kode Reedem ML April 2021, 3 Hingga 6 April, Dapatkan Hadiah Menarik Ini, Apa Itu? Cek
UDPATE Kode Reedem ML April 2021, 3 Hingga 6 April, Dapatkan Hadiah Menarik Ini, Apa Itu? Cek
POS-KUPANG.COM - UDPATE Kode Reedem ML April 2021, 3 Hingga 6 April, Dapatkan Hadiah Menarik Ini, Apa Itu? Cek
Dapatkan kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru April 2021. Ada hadiah menarik yang bisa Anda dapatkan, berikut kode redeem Mobile Legends terbaru lengkap dengan cara klaimnya.
Melalui akun resmi Mobile Legends: Bang Bang Indonesia, Moonton membagikan kode redeem terbaru. Ini merupakan perayaan 10 juta followers akun Instagram resmi Mobile Legends (@mobilelegendsgame).
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Oleh karena itu, mereka bagi-bagi kode redeem terbaru bagi seluruh player Mobile Legends.
Lewat kode redeem Mobile Legends terbaru ini kalian bisa mendapatkan hadiah menarik. Bukan skin sih, tapi lumayan supaya backpack kalian bisa semakin penuh isinya.
Perihal hadiahnya, Anda bisa melihatnya melalui screenshot di bawah ini.
Hadiah kode redeem Mobile Legends
Hadiahnya berupa Small Emblem Pack x40 dan bakal dikirimkan langsung lewat pesan di Mobile Legends.
Bagi Anda yang mungkin belum mengetahui atau lupa belum menukarkannya, simak di bawah ini kode redeem Mobile Legends terbaru lengkap dengan cara klaimnya.
Kode redeem Mobile Legends dan cara klaimnya
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