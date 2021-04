Easter Sunday Brunch, Promo Paskah Swiss Belinn Kristal Kupang 

POS-KUPANG.COM ǀ KUPANG – Turut memeriahkan perayaan Paskah 2021, Swiss Belinn Kristal Kupang memberikan Promo Paskah berupa Easter Sunday Brunch. Promo makanan spesial dengan konsep all you can eat ini dapat dinikmati masyarakat Kota Kupang pada hari Minggu, 4 April 2021 dimulai dari pukul 11.00 Wita sampai dengan 13.00 Wita.

Executive Secretary and Marketing Communication, Bernadeth Helena Ayuningrum dalam rilisnya menjelaskan, promo paskah ini dibanderol dengan Rp. 75.000 per orang untuk buffet all you can eat. Masyarakat kota Kupang dapat menikmati Easter Sunday Brunch dengan promo spesial ini yang berlaku satu hari saja.

“Easter Sunday Brunch bisa dinikmati dengan datang langsung selama periode promo berlaku yang ada atau dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum tanggal 4 April 2021 dengan menghubungi hotline Swiss-Belinn Kristal Kupang 0380-8430300,” info Bernadeth.

Diakuinya, moment Paskah merupakan momen istimewa bagi umat nasrani agar dapat berkumpul bersama keluarga, teman, saudara, atau orang terkasih. Management Swiss Belinn Kristal Kupang pun akan memastikan kenyamanan dan kepuasan tamu di Easter Sunday Brunch dengan hidangan buffet yang murah dan terjangkau, namun tetap memberikan hidangan dengan kualitas terbaik. Penerapan protokol kesehatan juga tetap dijalankan selama tamu menikmati promo tersebut di Swiss-Bistro.

“Kami berharap para tamu merasa puas dan merasakan momen kebersamaan di hari Paskah. Mewakili manajemen hotel, saya mengucapkan selamat merayakan Paskah untuk seluruh umat nasrani. Kiranya damai Paskah selalu beserta kita semua,” ucap Bernadeth. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)

