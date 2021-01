Promo MAKMUR, Makan Murah Sepuasnya Hanya Rp55 Ribu di Swiss-Belinn Kristal Kupang 

Promo MAKMUR, Makan Murah Sepuasnya Hanya Rp55 Ribu di Hotel Swiss-Belinn Kristal Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Swiss-Belinn Kristal Kupang menghadirkan promo makan siang khas Nusantara dengan harga murah yang diberi nama MAKMUR. Promo makanan ala rumah dengan konsep All You Can Eat ini dapat dinikmati tamu hingga bulan Februari 2021.

"Menu yang disajikan berbeda setiap harinya, bisa didapatkan dengan harga Rp 55 ribu per orang. Harganya murah meriah dan merakyat. Masyarakat bisa menikmati hidangan dari makanan pembuka sampai dengan makanan penutup sepuasnya," jelas Bernadeth Helena Ayuningrum selaku Executive Secretary and Marketing Communication Swiss-Belinn Kristal Kupang dalam rilisnya, Kamis (14/1/2021).

Menurut Helen, promo yang diberikan secara tak langsung ingin mengubah pola pandang masyarakat bahwa makan di hotel itu mahal. Nyatanya, makan di Swiss-Belinn Kristal Hotel pun bisa kenyang, tapi murah. Apalagi, protokol kesehatan juga diterapkan di tengah situasi pandemi ini. Tamu pun tak perlu khawatir jika ingin menghabiskan waktu santap siang bersama keluarga.

Adapun promo MAKMUR ini dapat dinikmati oleh tamu setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 12.00 hingga 15.00 Wita. Dalam promo MAKMUR, hotel bintang tiga ini menyiapkan menu makanan utama dan menu dessert yang dapat dinikmati para tamu sepuasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)