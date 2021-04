SIMAK Daftar Ucapan Paskah Paling Lengkap Yang Pantas Kamu Bagikan Kepada Keluarga dan Teman Dekatmu

POS-KUPANG.COM - Berikut ini kami sajikan ucapan Selamat Hari Paskah 2021 yang paling cocok buat kamu untuk disampaikan kepada orang tua, teman dan orang yang kami kasihi.

Kumpulan ucapan yang kami uraikan di bawah ini merupakan kalimat yang paling pas buat kamu untuk melewati hari-harimu di masa hari raya ini.

Untuk diketahui bahwa Paskah merupakan perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi umat Kristen dan Katolik.

Dan, pada tahun 2021 ini, perayaan Paskah jatuh pada hari Minggu, 4 April 2021.

Guna mewarnai hari bahagia ini, tidak ada salahnya kalau pada momen seperti kita berbagi ucapan selamat kepada orang-orang yang kita kasihi.

Untuk hal itulah, kami menghimpun beragam ucapan Selamat Hari Paskah yang dikutip dari wishesmsg.com.

Simak baik-baik ucapan berikut ini sesuai dengan suasana hatimu dan segeralah kirim kepada orang yang hendak kami tuju.

Happy Easter to you and your family. May you enjoy a joyful and lovely Easter holiday.

(Selamat Paskah untukmu dan keluargamu. Semoga Anda menikmati liburan Paskah yang menyenangkan dan menyenangkan.)

Sending heartiest wishes on Easter. May you have the happiest Easter holiday filled with joy, peace, and so many Easter eggs.