Promo KFC Sabtu 3 April 2021, Bucket Winger + 3 Mocha Float Gratis, Nimmati Paket Super Hemat KFC

POS-KUPANG.COM - KFC Indonesia punya cara tersendiri untuk memberikan kejutan kepada para konsumennya di seluruh Indonesia.

Di antaranya KFC Indonesia memberikan diskon, promo, yang bertujuan untuk memelihara konsumen loyal mereka.

Apa saja? Berikut beberapa di antaranya:

1. Promo Tiap Kamis

Lagi kerja bareng temen tiba-tiba kelaperan? Nggak usah bingung mau makan apa! KFC THE BEST THURSDAY IS HERE!⁠

⁠

Cuma dari Rp90.000 aja, tiap hari KAMIS kamu bisa dapetin 10 potong ayam goreng KFC favorit kamu buat sharing sama temen kantor kamu loh! Buruan ke gerai KFC buat beli yuk!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Berlaku HANYA SATU HARI pada 1 April 2021⁠

- Berlaku untuk Dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Box⁠

- Tidak berlaku di seluruh store Bandara Soekarno-Hatta dan KFC catering⁠