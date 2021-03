Promo KFC Hanya 1 Hari Saja, Kamis 1 April 2021, 10 Potong Ayam Kriuk Harganya Dibawah Rp 100 Ribu

POS-KUPANG.COM - Hi KFC lovers, ada kabar gembira nih buat Kamu pencinta Ayam Goreng KFC. KFC memberikan promo ayam goreng kriuk yang sangat murah, bisa untuk makan bersama kolega atau keluarga.

Promo dengan tajuk The Best Thursday (TBT) dimana Promo ini hanya berlaku satu hari saja yakni setiap hari Kamis, 1 April 2021.

Pesan 10 ayam goreng kecintaanmu, harganya sangat murah Rp 90 Ribu

Karena itu jangan sampai ketinggalan promo khusus hari Kamis 1 April 2021

Selain Promo TBT, masih ada promo lainnya, yuk cek katalog promo selengkapnya di bawah ini yang dikutip POS-KUPANG.COM dari instagram KFC indonesia Rabu 31 Maret 2021 :

promo 3 nasi 5 ayam cuma Rp 68 ribuan

Sharing is caring!⁠

Buat KFC Lovers yang lagi pengen berbagi, pas banget nih ada promo 3 nasi + 5 ayam cuma Rp 68 ribuan dari KFC! Yuk dipesen untuk sharing bareng keluarga, temen, atau pacar!⁠

THE BEST THURSDAY

Yang BEST dari KFC bakalan datang lagi nih!⁠

Siapa disini yang udah ngiler kebayang-bayang menu TBT? Kurang dari 24 jam kamu bisa nikmatin promo 10 ayam Rp 90.000 dari THE BEST THURSDAY!⁠

Jangan sampai ketinggalan promonya di hari KAMIS besok ya KFC Lovers!⁠