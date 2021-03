Siaran Langsung Barito Putera vs Tira Persikabo, Arema vs PSIS Semarang Piala Menpora, Live Indosiar

Siaran Langsung Barito Putera vs Tira Persikabo, Arema FC vs PSIS Semarang Piala Menpora 2021, Live Indosiar

POS-KUPANG.COM - Ikuti siaran langsung dan live streaming Barito Putera vs Tira Persikabo dan Arema FC vs PSIS Semarang di Grup A Piala Menpora 2021, Selasa 30 Maret 2021.

Pertandingan Barito Putera vs Tira Persikabo dan Arema FC vs PSIS Semarang akan disiarkan secara langsung dan via live streaming Indosiar.

Kedua pertandingan ini berturut-turut akan berlangsung di Stadion di Manahan Solo, Jawa Tengah.

Pertandingan Barito Putera vs Tira Persikabo akan dimulai pada pukul 15.15 WIB, sedangkan Arema FC vs PSIS Semarang akan berlangsung pada pukul 18.15 WIB.

Arema FC memiliki langkah yang lebih berat ketimbang Barito dan PSIS Semarang untuk bisa menapak ke babak perempat final.

(jadwal lengkap dan live streaming di akhir artikel)

Ya, laga hidup dan mati di Piala Menpora 2021 bakal dilakoni tim asal Jawa Timur, Arema FC.

Klub berjuluk Singo Edan itu membutuhkan kemenangan untuk bisa memastikan diri lolos ke babak perempat final.

Sebagaimana yang diketahui, tim asal Malang itu memiliki kampanye yang tak bagus selama fase Grup A Piala Menpora 2021.