Dunkin Donuts hari ini 30 Maret 2021, Pesan 6 Terima 12 Donat, Beli 1 Minuman Dapat 2

POS-KUPANG.COM - Kabar baik bagi kamu penggemar makanan khususnya donat dan minuman kopi karena bagi yang suka dengan menu dari Dunkin' Donuts ada promo hari ini Selasa 30 Maret 2021

Promo hari ini yakni pesan 6 donat terima 12, dan beli 1 minuman dapat 2. Melalui promo hari ini, Anda bisa mengajak rekan Anda untuk bersama menikmati donat dan minuman di Dunkins

Namun sebelum menikmati, ini syarat yang yang ingin menikmati promo hari ini karena promo ini untuk pemegang DD Car.

Lucky Tuesday for DDLOVER!

Enjoy BUY 1 GET 1 All Beverages with DD Card

Untuk kamu yang masih belum memiliki DD Card, kamu bisa mendapatkannya disemua gerai di Jabodetabek, Pontianak, Banjarmasin dan Balikpapan hanya dengan Rp. 10K (disertai pembelian 9 donut gratis 3 donut) atau 15K (disertai pembelian minuman apa saja).

Dan bagi kamu yang memiliki DD Card 2020, kamu masih bisa menggunakannya hingga 31 Desember 2021 loh.

*Syarat dan ketentuan:

- Promo Lucky Tuesday berlaku setiap hari Selasa setiap minggunya selama bulan Maret 2021

- Berlaku untuk semua jenis minuman panas dan dingin yang tersedia di counter