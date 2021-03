Siapa Michelle Kuhnle, Perempuan yang Foto Bareng dan Dikabarkan Dekat dengan Kaesang Pangarep?

POS-KUPANG.COM - Belum lama dikabarkan putus dengan Felicia Tissue lalu menjalin hubungan dengan Nadya Arifta, Kaesang Pangarep kini dikabarkan dengan perempuan cantik Michelle Kuhnle.

Kabar ini berembus usai Kaesang Pangarep dan Michelle Kuhnle berfoto bersama mengenakan jersey Persis Solo dan berpose finger love.

Foto ini diunggah oleh Kuhnle di akun Instagramnya @michellekuhnleofficial.

"With the amazing and talented Mas @kaesangp," tulisnya dalam keterangan foto.

Untuk diketahui, Kaesang Pangarep kini menjadi pemilik saham klub sepak bola asal Kota Solo, Persis Solo.

Dalam video yang beredar, Kaesang dan Kuhnle juga terlihat bernyanyi bersama.

Lantas, siapakah sosok Michelle Kuhnle ini?

Dilihat dari akun Instagramnya, Michelle Kuhnle merulakan public relation atau humas dari Persis Solo.

Ia merupakan keturunan Indonesia-Jerman.

Ayahnya, Darryl Kuhnle berasal dari Jerman, sementara ibunya, Dewi Kunthi berasal dari Solo, Indonesia.