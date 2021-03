Promo McDonald's Hari ini Senin 29 Maret 2021: Paket McD Serba 30ribuan, 5 Ayam GRATIS 3 Iced Coffee

POS-KUPANG.COM - Promo menarik dari McDonald's hari ini Senin 29 Maret 2021.

Nikmati promo McDonald's untuk kalian pecinta kuliner hari ini Senin 29 Maret 2021.

Berbagai promo menarik untuk hari ini diantaranya ada Promo Puas Kenyang dan Meriah dari McDonald’s (PPKM), Promo GRATIS Cheese Stick setiap pembelian Chocolate Delight Combo di McCafe, Promo McDonalds Paket McD serba 30ribuan dan Harga Spesial untuk pembelian 2 Iced Peach Tea atau 2 Mango Peach Frappe.

Cek katalog promo McD untuk hari ini Senin 29 Maret 2021:

Promo Puas Kenyang dan Meriah dari McDonald’s (PPKM)

Paket 5pcs ayam McD cuma Rp. 73.636 GRATIS 3 ICED COFFEE berlaku mulai tanggal 27-31 Maret 2021.

Syarat dan Ketentuan :

Berlaku untuk Take Away, Drive Thru, McDelivery website dan mobile, call 14045, Aplikasi McDeliver dan Berlaku 24 Jam

Pilihan paket adalah :

5 Ayam Krispy McD (a la carte) gratis 3 Iced Coffee

5 Ayam Spicy McD (a la carte) gratis 3 Iced Coffee

5 Ayam Krispy & Spicy McD (a la carte) gratis 3 Iced Coffee

Pilihan potongan ayam tergantung persediaan di restoran.

Harga PaMer 5 A La Carte dapat berbeda di setiap restoran.

Potongan ayam terdiri dari 3 potongan besar dan 2 potongan kecil