Promo Alfamart 30 Maret 2021 Nikmati Private Label Diskon 50 Persen, Ada Promo Hemat Rp 15 RIbu

POS-KUPANG.COM - Alfamart memberikan promo setiap harinya untuk seluruh konsumen di Indonesia.

Kecuali ada beberapa wilayah di mana ketentuan dan promo tidak berlaku.

Dalam akun Instagram Alfamart, disebutkan sejumlah promo untuk produk mereka.

Berikut beberapa di antaranya untuk tanggal 30 Maret 2021 dan 31 Maret 2021:

1. Sales Extra Untung

Nantikan!! Promo Seru - Sales Extra Untung yang akan kembali hadir di aplikasi #Alfagift besok Selasa, 30 Maret 2021

Baca juga: Katalog Promo Alfamart Lengkap Hari ini Senin 29 Maret 2021: Diskon Susu Bayi hingga Aneka Biskuit

Baca juga: Promo Alfamart Hari Ini, Katalog Terbaru Festival Beras Murah, Promo Serba Gratis

Tentunya mau banget kan dapatkan Bonus hingga 5.000 A - Poin? Gimana caranya?

Makanya, pantengin terus Sosmed #Alfamart untuk tahu caranya.

So, See You!