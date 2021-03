Ayana Moon: Dapat Kritikan

POS-KUPANG.COM - Ayana Moon begitu sering membagikan kegiatannya di instagram. Namun ada salah satu unggahan wanita asal Korea Selatan itu yang mendapatkan kritikan. Belum lama ini, Ayana Moon berkesempatan mengunjungi Masjid Istiqlal di Gambir, Jakarta Pusat.

Kebetulan, terutama setelah mualaf, ia menetap di Indonesia karena pekerjaan dan yang lainnya.

"Waktu itu, alhamdulillah aku dapt kesempatan mengunjungi dan solat di Masjid Istiqlal. Setelah renovasi, Masjid Istiqlal menjadi lebih bagus dan indah. Semoga kita bisa solat berjammah di Masjid Istiqlal. Aamiin!" tulis Ayana di keterangan fotonya.

Dalam sebuah foto yang diunggah akun Instagram Ayana Moon, @xolovelyayana, terlihat dirinya tampil cantik mengenakan cardigan yang klasik. Gaya fashion Korean outfit tersebut diberikan sentuhan modest.

Untuk melengkapi penampilannya, wanita pemilik nama lengkap Ayana Jihye Moon tersebut juga mengenakan tas pinggang berwarna beige. Penampilan itu tampaknya biasa untuk seorang selebgram.

Namun ternyata ada yang membuat netizen tertarik perhatiannya. Mereka menyoroti alas kaki Ayana Moon. Netizen kemudian membanjirinya dengan kritik karena mengenakan sepatu di dalam masjid.

"Tolong lebih perhatian adab dlm mengunjungi masjid," komentar salah satu netizen. Kok pake spatu cantik, masuk mesjid, gak boleh , itu rumah Allah," tambah yang lainnya.

Ayana Moon kemudian menjelaskan jika dirinya berdiri di bagian selasar masjid, bukan di dalam. Bagian itu menurut pengakuannya sudah di luar area batas suci. Lagi pula, Ayana Moon menambahkan, dirinya tidak sendirian saat berpose di depan bedug besar itu.

Saat itu ia juga ditemani oleh seseorang perwakilan dari Masjid Istiqlal. "Ini sudah di luar batas suci, jadi boleh pakai sepatu lagi. I was even with a person from Masjid Istiqlal teman-teman," katanya. (dtc)