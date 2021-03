Renungan Harian Katolik, Kamis 25 Maret 2021: "Aku ini Hamba Tuhan, Terjadilah Padaku Menurut Perkataanmu! (Luk 1:38)

Oleh: RD. Eman Kiik Mau

POS-KUPANG.COM - "Do the best let God take the rest," Lakukanlah yang terbaik, biarkanlah Allah menyelesaikannya!

Kalimat inspiratif ini seringkali muncul apabila seorang ingin meneguhkan atau menguatkan orang lain. Dalam kalimat itu terkandung arti yang mendalam agar orang berusaha untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin, selebihnya biarlah Allah yang menyelenggarakan.

Hari ini Hari Raya Kabar Sukacita. Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Maria seorang perawan yang sederhana dan bersahaja tentu pertama-tama kaget dan terkejut, bahkan bingung sekali sebab ia belum bersuami. Namun pikiran dan pertimbangan manusiawinya tidak menghilangkan kepercayaannya.

Iman dan penyerahan diri Maria pada kuasa Allah melebihi kecemasan dan kekuatirannya. Ia mengusahakan yang terbaik demi rencana Allah itu. Alhasil, Bunda Maria menjadi Bunda Penebus, Bunda Allah, Bunda Yesus, Bunda Gereja.

Keteladanan dan pemberian Bunda Maria itu luar biasa. Oleh pertimbangan manusiawinya, Bunda Maria bisa saja dapat menolak. Namun ia yakin bahwa apa yang dimulai oleh Allah bagi dirinya adalah yang terbaik. Apabila Allah telah memulai sesuatu, pasti Allah akan selalu menyertai dan menyelenggarakan yang terbaik.

Seringkali kita manusia cenderung cepat menyerah dalam mengusahakan sesuatu. Ada kesulitan sedikit, mengeluh. Ada kesusahan sedikit, minta mundur. Ada kegagalan, tidak mau berusaha lagi, dan sebagainya.

Ingatlah, bahwa Allah tidak menjanjikan jalan yang lurus dan baik. Tapi Allah berjanji memberikan yang terbaik bagi manusia. Sesuatu yang baik tidak harus selalu berarti mudah dan gampang saja.

Bersama Bunda Maria kita mohon, agar kita mau dan mampu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Yakinlah Allah akan selalu menjaga dan menyelenggarakan yang terbaik buat kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu!" Amin.*

