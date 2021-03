Sinopsis Drakor Daebak Real Estate, Intip Penampilan Jang Nara di Drama Korea Terbaru

POS-KUPANG.COM - Jang Nara bakal comeback di Drama Korea terbaru bertajuk Daebak Real Estate.

Drama yang diproduksi KBS ini bercerita tentang agen rea estate dan penipu yang bekerja sama untuk mengusir hantu dan aura jahat dari rumah orang yang telah meninggal.

Drama Korea ini ditulis oleh Ha Soo Jin, Lee Young Hwa dan Jung Yeon Seo dan disutradarai oleh Park Jin Suk yang sebelumnya adalah sutradara School 2017, Naked Fireman dan The Tale of the Bookworm.

Jang Nara berperan sebagai Hong Ji Ah, bos Daebak Real Estate dan seorang pengusir setan.

Dengan kecantikan dan kecerdasannya, dia tampak sempurna di luar, tetapi dia adalah orang yang pemarah yang mewarisi kemampuan pengusiran setan dari ibunya.

Jang Nara akan melakukan semua jenis aksi yang melibatkan tinju, pertarungan fisik, dan aksi untuk melawan berbagai hantu yang merepotkan.

Potongan gambar yang baru dirilis menunjukkan sekilas Hong Ji Ah melatih tubuhnya untuk melawan hantu secara fisik.

Dia menunjukkan gerakan yang gesit namun intens, dan matanya tajam dengan determinasi dan karisma.

Dalam satu foto, Hong Ji Ah berusaha sekuat tenaga untuk bertinju tetapi jatuh ke karung pasir dengan napas yang keras.