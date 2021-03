Dekranasda NTT Dukung Pelaku UMKM Goes Digital, Simak YUK

Talkshow UMKM Tenun Goes Digital di Exotic Tenun Fest

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dekranasda NTT telah menunjukkan eksistensinya mendukung para pelaku UMKM di NTT. Kini, Dekranasda NTT mendukung penggunaan QRIS sebagai model pembayaran digital yang pelan-pelan harus diikuti oleh para pelaku UMKM.

Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat menyampaikan, NTT memang masih berada di tahap awal untuk pengenalan digitalisasi. Melihat banyaknya potensi NTT, tenun NTT tentu harus Goes Digital. Berbicara tentang Goes Digital, kata Julie, tentu saja harus diperhatikan pangsa pasar. Oleh karena itu, kehadiran jaringan dan nama besar Bank Indonesia tentu saja dimanfaatkan oleh Julie untuk membantu memasarkan tenun NTT ini termasuk Goes Digital.

"Dengan adanya kemitraan dengan BI dan bank lainnya juga, orang yang berbelanja sudah cashless sehingga QRIS bisa menjadi demand yang dibutuhkan untuk itu," katanya dalam Talkshow UMKM Tenun Goes Digital di Exotic Tenun Fest 2021 hari ke dua, Selasa (23/3/2021).

Dekranasda NTT merupakan toko oleh-oleh yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015, karena inovasi tim Dekranasda NTT untuk membuat Dekranasda NTT menjadi department store dan one stop shopping. Segala produk, baik tenun, kerajinan, aksesori, kuliner, bisa ditemukan di Dekranasda NTT. Kata Julie, toko Dekranasda NTT dibuka 365 hari dari jam 8 pagi sampai 8 malam, dengan wifi gratis, boleh nongkrong di kafe Dekranasda dan bisa belanja semua produk unggulan dari tiap kabupaten/kota. Lantai dua menjadi tempat untuk memamerkan baju adat dari seluruh kabupaten/kota di NTT dengan layar televisi yang menjelaskan pariwisata NTT dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

"Dekranasda ini seperti one stop shopping of knowing about Nusa Tenggara Timur. Dekranasda telah mendukung pembayaran menggunakan QRIS ini. Semoga semua toko Dekranasda di NTT punya toko seperti di Kota Kupang sehingga punya fasilitas itu. Apalagi, pariwisata menjadi prime mover perekonomian," ujarnya.

Namun, tak hanya mendukung pembayaran digital, Julie ingin memberitahukan kenyataan yang dihadapi yakni kendala yang UMKM hadapi sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Julie ingin agar UMKM bisa menyampaikan potensi dan kekurangan tiap UMKM itu. Tapi, karena berada di pelosok, mereka tidak memiliki jaringan untuk mengatasi kendala mereka. Oleh karena itu, Julie berharap BI bisa memberikan alternatif pembayaran selain QRIS. Apalagi, permasalahan ini sering dihadapi di hulu, bukan hilir.

Menurut Julie, belanja daring juga masih mengalami kendala karena beberapa anggapan konvensional bahwa berbelanja langsung tentu akan mendapatkan pengalaman belanja yang lebih menarik, diantaranya tawar menawar dan melihat/memegang barang secara langsung.

Mengatasi hal itu, Julie menilai bahwa kualitas dan harga tentu harus dijaga. Itulah yang menjadi patokan bagi penjual sehingga orang tidak kecewa.

Sering terjadi pembeli ingin yang niatnya membeli tenun ikat, tapi barang yang diterima justru hasil cetak atau printing. Berikutnya tentangg harga. Tentu saja BI dan Dekranassa memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar harga dan kualitas produk yang dibeli dengan QRIS nantinya dalam sistem belanja daring ini tetap terjaga.