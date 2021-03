Intip Potret Menggemaskan Putri Asmiranda, Istri Jonas Rivanno Cemas akan Rindukan Hal ini

POS KUPANG.COM -- Artis Asmirandah dan Jonas Rivanno kini tengah berbagia dengan bersama buah hati mereka, Chloe Emmanuelle van Wattimena

Apalagi sang buah hati yang sudah dinantikan hampir delapan tahun itu sudah semakin menggemaskan

Namun, kecemasan muncul dalam diri Asmirandah melihat sang putri semakin besar

Ia memikirkan anaknya dewasa nanti sehingga membuat pasangan itu akan rindu saat sang putri masih kecil

"Setiap moment bersama kamu gak boleh Mama dan Papa lewatkan karena pertumbuhanmu cepet banget.. sekecil ini pasti akan bikin Mama dan Papa kangen ketika kamu beranjak dewasa.." tulis Asmiranda di akun instagramnya

Meski demikian, pasanga ini bersyukur lantaran sang bayi dierikan kesehatan oleh sang pecinpta

"Mama dan Papa bersyukur tumbuh kembangmu selalu dalam penyertaan Tuhan.. sesuai dengan namamu.. ♥️." tulisnya lagi

Usia sang bayi kini sudah dua bulan. Memasuki usia dua bulan merupakan masa yang menggemaskan untuk bayi. Sehingga keduanya sangat bersyukur dengan usia tumbuh kembang anak

" tumbuh kembangmu selalu dalam penyertaan Tuhan ya nak.. Papa dan Mama akan selalu ada untukmu.. melewati 2 bulan bersama kamu itu sangat merubah hidup kami sebagai orangtuamu.. rasa yang gak pernah bisa diungkapkan hanya lewat kata dan tulisan.. you are precious on every way, the sunshine in my day," tulis Asmirandah