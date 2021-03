Hasil Piala Menpora 2021:PSM Makassar vs Persija Live Streaming Indosiar, Macan Kemayoran All Out

Hasil Piala Menpora 2021: PSM Makassar vs Persija Jakarta, Live Streaming Indonsiar

POS-KUPANG.COM- Persija Jakarta dan PSM Makassarakan melakoni pertandingan perdana di Grup B Piala Menpora 2021 di Stadion Kanjuruan Malang, sore ini, Senin (22/3/2021).

Hawa panas mulai terasa menjelang pertandingan antara kedua tim.

Tim PSM Makassar yang hanya mengandalkan pemain lokal menjanjikan kejutan.

Sementara Persija Jakarta tentu tidak mau kehilangan muka.

Sebagai tim ibukota, Persija Jakarta dipastikan akan tampil all out.

Pasukan Macan Kemayoran di atas kertas lebih diunggulkan karena turun dengan kekuatan penuh.

Namun PSM Makassar tak bisa diremehkan. Mereka turun dengan semangat pantang menyerah

Tim Persija yang lebih unggul dari sisi materi pemain dipastikan akan berusaha tampil mendominasi pertandingan.

Pasukan Persija akan berhadapan dengan PSM Makassar dalam laga pertama mereka di Grup B Piala Menpora 2021, Senin (22/3/2021).