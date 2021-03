Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions Live SCTV, Chelsea vs Atletico, Real Madrid vs Atalanta

POS-KUPANG.COM - Leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020/2021 yang tayang di SCTV dan TV Online Vidio.com kembali berlangsung pekan ini

Empat pertandingan leg 2 Liga Champions akan tersaji pekan ini dengan dua diantarnya tayang di stasiun TV SCTV.

Empat pertandingan tersebut yakni Real Madrid vs Atalanta (live SCTV), Man City vs Monchengladbach serta dan Chelsea vs Atletico Madrid (Live SCTV) Bayern Munchen vs Lazio.

Pada Rabu 17 Maret 2021 dinihari, ada laga Real Madrid vs Atalanta dengan agregat 1-0 untuk pasukan Zinedine Zidane.

Sergio Ramos dkk hanya perlu bermain imbang untuk bisa lolos ke babak perempatfinal Liga Champions.

Madrid adalah satu-satunya tim asal Liga Spanyol yang bisa tersisa setelah Barcelona tersingkir dari Paris Saint-Germain.

Sementara Atletico Madrid tertinggal agregat dari Chelsea.

Kemudian di malam yang sama ada laga Manchester City vs Borussia Moenchengaldbach (2-0).

Manchester City sebagai pemuncak Klasemen Liga Inggris jelas lebih diunggulkan apalagi sudah unggul agregat, mereka akan bermain di kandang sendiri.