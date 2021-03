POS-KUPANG.COM - Three-B Learning dengan Gaya Belajar Milenialis; Konsep & Model Belajar di Taruna Akademia

Taruna Akademia adalah salah satu lembaga bimbingan belajar yang berkiprah di NTT.

Lembaga ini menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan yang dikemas dalam bentuk bimbingan yang integral dan kompherensif, terpadu dan sistematis untuk mempersiapakan para remaja dan anak-anak di Indonesia khususnya di NTT yang ingin menjadi Abdi Negara melalui jalur TNI, POLRI ataupun Sekolah Kedinasan.

Taruna Akademia hadir dengan satu nuansa yang unik, yaitu Kurikulum yang dikembangkan adalah Three-B Learning. (Believe – Be Healty & Be Excelence).

Kemasan ini akan dieksplore oleh para Tentor pada saat melakukan kegiatan Bimbingan, Ungkap Koordinator Bidang Kurikulum Florianus Nay.

Alumni Magister Matematika Universitas Sanatha Darma sekaligus Tentor Akademik Mata Ajar Matematika ini juga mengatakan bahwa konsep ini lahir dari berbagai refleksi atas pengalaman mengajar sekaligus pengabdian para tentor pada dunia pendidikan.

Konsep & Model Belajar di Taruna Akademia 3 (istimewa)

Karena itu pada lembaga ini, kami ingin membuat model pembelajaran yang holistik dengan gaya dan model milenialis.

Untuk saat ini Taruna Akademia telah menyelesaikan dua (2) batch pembelajaran dan sedang berlangsung batch 3, 4 & 5.

Untuk penerimaan peserta bimbel dan Bimlat pada Batch ke-6 ini, ada satu keistimewaan yaitu dihadrikan satu program yang baru yaitu “Teknik Komputer” yang akan diasuh oleh Ary Belpati seorang pakar Komputer sekaligus Tim IT alumni Magister Komputer Uiversitas Budi Luhur.

Beliau mengatakan bahwa untuk kelas IT, akan diajarkan tentang kemampuan dasar tentang hardwere, dan sistem operasi .