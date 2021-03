Simak Jadwal Lengkap Arema FC, Persebaya, Persib Bandung dan Persija Jakarta di Piala Menpora 2021

POS KUPANG.COM--- Piala Menpora 2021 akan bergulir mulai Minggu (21/3/2021). Laga Arema FC vs PS Tira Persikabo akan menjadi pertandingan pembuka Piala Menpora 2021.

Laga Arema FC vs PS Tira Persikabo kick off pukul 15.15 WIB. "Sejak awal kami memang tidak mau memilih lawan. Kami selalu siap melawa siapa saja dan dimana saja."

"Meskipun tidak main di kandang, kami beri motivasi ke pemain agar semangatnya sama seperti saat main di kandang," kata Kuncoro, Asisten Pelatih Arema FC kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (11/3/2021).

Jadwal Piala Menpora 2021 :

Robert Alberts saat memimpin latihan Persib Bandung, Senin (1/3/3021). (Tribun Jabar/Ferdyan)

Grup A di Stadion Manahan Solo:

Minggu, 21 Maret 2021

Arema FC vs TIRA-Persikabo (15:15 WIB)

PSIS Semarang vs Barito Putera (18:15 WIB)

Kamis, 25 Maret 2021

TIRA-Persikabo vs PSIS Semarang (15:15 WIB)

Barito Putera vs Arema FC (18:15 WIB)

Selasa, 30 Maret 2021

Barito Putera vs TIRA-Persikabo (15:15 WIB)

Arema FC vs PSIS Semarang (18:15 WIB)

Pelatih Persib Bandung Robert Alberts pada latihan hari ketiga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (3/3/2021). Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts akan memberikan kesempatan para pemain mudanya untuk bermain di Piala Menpora 202 (Tribun Jabar)

Grup B di Stadion Kanjuruhan Malang:

Senin, 22 Maret 2021

Bhayangkara-Solo FC vs Borneo FC (15:15 WIB)

Persija Jakarta vs PSM Makassar (18:15 WIB)

Sabtu, 27 Maret 2021

PSM Makassar vs Bhayangkara-Solo FC (15:15 WIB)

Borneo FC vs Persija Jakarta (18:15 WIB)

Rabu, 31 Maret 2021

Borneo FC vs PSM Makassar (15:15 WIB)

Persija Jakarta vs Bhayangkara-Solo FC (18:15 WIB)

Latihan perdana Persija Jakarta untuk menghadapi Piala Menpora 2021. (istimewa)

Grup C di Stadion Si Jalak Harupat Bandung:

Selasa, 23 Maret 2021

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri (15:15 WIB)

Madura United vs PSS Sleman (18:15 WIB)

Minggu, 28 Maret 2021

Madura United vs Persebaya Surabaya (15:15 WIB)

PSS Sleman vs Persela Lamongan (18:15 WIB)

Kamis, 1 April 2021

Persela Lamongan vs Madura United (15:15 WIB)

Persik Kediri vs PSS Sleman (18:15 WIB)

Rabu, 7 April 2021

PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (15:15 WIB)

Persela Lamongan vs Persik Kediri (18:15 WIB)