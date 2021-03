15 Ucapan Selamat Isra Mi'raj 2021 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

POS-KUPANG.COM - Kamis (11/3/2021) ini adalah peringatan Isra Mi'raj 1442 bagi umat Islam.

Saat memperingatinya, tak hanya perlu mengingat lagi tentang kejadian bersejarah ini yang terjadi di masa Nabi Muhammad, mendekatkan diri kepada Allah dan mempertebal keimanan.

Namun, juga tak ada salahnya kita mendoakan saudara kita seagama sembari mengucapkan selamat merayakan Isra Miraj kepada mereka.

Berikut ini beberapa ucapan selamat Isra Mi’raj yang bisa diucapkan ke teman dan keluarga dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dikutip dari berbagai sumber.

Ucapan Selamat Isra Mikraj Dalam Bahasa Indonesia:

1. Selamat hari Isra Mi’raj bagi seluruh muslim di seluruh dunia. semoga syafa'at Baginda Nabi Muhammad SAW selalu menyertai kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamiin

2. Selamat hari raya Isra Mikraj untuk semua umat muslim! Hopefully today can be a blessed day for all of us.

3. Selamat memperingati Hari Isra’ Mi’raj bagi umat muslim yang merayakan. Semoga bisa mendapatkan kesempurnaan iman dan Islam.

4. Selamat memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam. Tingkatkan keimanan & ketaqwaan kita kepada Allah SWT.

5. Selamat memperingati Isra’ Mi’raj Rasulullah Muhammad SAW untuk saudaraku umat Islam. Semoga kita bisa selalu meneladani akhlak mulia beliau.

6. Selamat Merayakan Isra Mi’raj bagi umat Islam yg menjalankan. Selamat Libur Bagi Umat lainnya. Damai di Bumi, Damai beragama, meski beda.

7. Selamat Merayakan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1442 H. Semoga Indone