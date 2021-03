Simak Promo KFC Esok Hingga 31 Maret 2021, Ada 5 Potong Ayam dan 3 Nasi Hanya 68 Ribuan

POS-KUPANG.COM -- Simak Promo KFC Esok Hingga 31 Maret 2021, Ada 5 Potong Ayam dan 3 Nasi Hanya 68 Ribuan.

Simak promo KFC terbaru hari ini Selasa 2 Maret 2021, 5 potong ayam dan 3 nasi Rp 68 ribuan.

Promo KFC periode 2-31 Maret 2021 baru saja meluncur.

Promo KFC yang bertajuk KFC Pesan Sekarang Buat Barengan ini menawarkan 5 potong ayam dan 3 nasi mulai dari harga Rp 68.182.

Promo KFC dengan harga terjangkau ini cocok untuk Anda yang ingin menghemat bujet kulineran. Apalagi jika Anda memang pencinta ayam goreng, promo KFC ini harus segera Anda manfaatkan.

Promo KFC berlaku tanggal 2-31 Maret 2021 di seluruh outlet KFC Indonesia.

Berlaku untuk dine-in, take away, drive-thru, home delivery, ojek online dan KFC Box.

Tidak berlaku di seluruh gerai bandara.

Harga belum termasuk pajak dan dapat berbeda di setiap wilayah.

Take away dikenakan biaya tambahan.

Promo KFC tidak berlaku pembelian menggunakan e-voucher GiftN.

Berlaku kelipatan dan tidak ada batasan pembelian.

Spesial Drive Thru

Promo Kombo Hoki

Family Fun Size

Melansir situs KFC, KFC Indonesia memiliki visi untuk menjadi restoran cepat saji nomor 1. KFC juga ingin menjadi restoran modern terfavorit pilihan konsumen mulai dari segi produk, harga, pelayanan dan fasilitas.

Kini, perseroan memiliki jaringan KFC dengan total 689 gerai yang tersebar di 163 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

