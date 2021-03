Nia Ramadhani: Mata Kabur

POS-KUPANG.COM - ASISTEN pribadi Nia Ramadhani, Theresa Wienathan ungkap kondisi Nia yang membuatnya harus segera mendapat perawatan satu hari di rumah sakit. Dikutip dari tayangan Nyonya Boss Trans Tv, There menceritakan kondisi Nia yang bermasalah dengan kandungan zat besi dalam tubuh.

"Jadi dia itu kemarin pas waktu di Amerika sempat kontrol, check up, dokter Amerika sudah bilang iron dia bermasalah, iron dia jauh di bawah standar dan saturasinya benar-benar jelek banget," kata There dikutip dari YouTube Trans TV Official, Senin (1/3/2021).

Kondisi itu diketahui sudah cukup lama, dan saat itu dokter menyarankan agar Nia segera mendapat pengobatan. Dokter saat itu mengatakan kalau efek dari masalah pada zat besi dalam tubuhnya itu akan membawa beberapa dampak di kehidupan sehari-hari Nia.

"Satu, menyebabkan dia cepet capek. Kedua, itu bisa bikin dia longkap-longkap, mikir loading-nya agak lama. Ketiga kabur saat melihat," ujar There.

"Jadi selama ini tuh dia pikir dia silinder, mungkin ada silinder, tapi si iron ini punya dampak besar dalam penglihatan," imbuhnya.

Namun Nia menyepelekan dan menganggap remeh keluhan yang dirasakan, salah satunya kaburnya penglihatan. Istri Ardi Bakrie itu bahkan menolak untuk disuntik, yang menurut dokter saat itu, merupakan cara mengatasi kondisinya yang sudah parah. Sampai akhirnya terjadi peristiwa yang ramai diperbincangkan di sebuah acara penghargaan beberapa waktu lalu.

Nia kini memilih untuk mengikuti saran dokter, dan melakukan suntik iron di Indonesia. "Saat kalian ada rasa sakit sedikit, jangan dibiarkan," ujar Nia berpesan. (kompas.com)