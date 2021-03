Renungan Harian Katolik, Senin 1 Maret 2021: Dimensi Kasih dan Kerelaan dalam Kemurahan Hati (Lukas 6 :26-38)

Oleh: RD. Maxi Un Bria



POS-KUPANG.COM - Josemaria Escriva dalam The Way (2006 :143 ) menulis, “Everything done for the sake of Love, acquires greatness and beauty”; Segala sesuatu yang dilakukan demi cinta memperoleh keagungan dan keindahan.

Kasih yang tulus menggerakkan hati setiap orang untuk secara sukarela berbagi, mengampuni, memahami dan memberi yang terbaik bagi sesama. Allah adalah kasih. Ia mengasihi dan mengampuni manusia dengan cara yang sempurna. Allah yang murah hati dan maharahim tidak menghukum manusia setimpal dosa dan perilakunya.

Kemurahan hati dan belaskasih Allah mampu mengangkat setiap manusia dari kejatuhan dan keterpurukan hidup. Asal saja manusia membuka hati untuk merefleksikan dan mengevaluasi hidup. Entahkah hidupnya selaras kehendak Ilahi?

Yesus mengingatkan para rasul dan khalayak untuk belajar menjadi murah hati seperti Bapa yang murah hati; Misericordes sicut Pater.

“Jangalah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan, ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi ” (Lukas 6 : 36-37)

“Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.” Yesus mengajak para murid untuk memperlakukan sesama seperti diri sendiri. Sebab semua hal yang kita berikan dan lakukan kepada sesama dengan murah hati dan sukarela adalah investasi kebaikan dan berkat bagi hidup kita sendiri.

Semoga kita selalu belajar untuk menyelaraskan dan menyatukan kehendak diri dengan kehendak Allah agar dirahmati menjadi pribadi Kristiani yang mampu memahami, mengasihi dan mengampuni sesama dengan sukarela dan sukacita iman, amin.*

