BACA INI, Info Terbaru : AIR Hidrogen Ramai DIBURU, Ringankan Paru-paru KRONIS Efektif Pasien Covid

air hidrogen dapat memberikan pengobatan tambahan yang efektif untuk penghirupan oksigen dalam pengobatan pasien Covid-19.

POS KUPANG.COM----Apa Itu Air Hidrogen, katanya mampu mengobati kondisi paru-paru yang sakit, inflamasi kronis, bisa digunakan bagi pasien positif Covid-19.

Berbagai laporan menunjukkan air hidrogen memiliki kualitas terapeutik dalam pengobatan kondisi paru-paru inflamasi kronis.

Oleh karenanya memungkinkan dapat membantu meringankan gejala paru-paru yang parah dari Covid-19.

Laporan tertulis ini dirangkum pada berbagai jurnal penelitian mengenai air hidrogen untuk bantu pemulihan pasien positif Covid-19.

Misalnya pada jurnal yang berjudul “An overview of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection and the Importance of Molecular Hydrogen as an Adjunctive Therapy” yang diterbitkan pada Juli 2020 di laman uwe-repository.worktribe.com, University of the West of England.

Ulasan penelitian tersebut ditulis oleh beberapa penulis, di antaranya Profesor John Hancock, Profesor Pensinyalan Sel, Departemen Falkutas Kesehatan dan Ilmu Terapan,

Ilustrasi pria sembuh dari kanker paru-paru hanya minum madu. Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Kisah Keajaiban Pria Kanker Paru Stadium Akhir yang Kembali Sehat Setelah Iseng Minum Cairan Ini, https://manado.tribunnews.com/2020/10/17/kisah-keajaiban-pria-kanker-paru-stadium-akhir-yang-kembali-sehat-setelah-iseng-minum-cairan-ini?page=4. Editor: Frandi Piring (Istimewa)

University of the West of England; Tyler W. LeBaron, Pendiri dan Direktur Eksekutif Molecular Hydrogen Institute; dan David Veal, Dosen Utama Genetika, University of the West of England.

Dalam ulasan tersebut, penulis berpendapat bahwa air hidrogen dapat memberikan pengobatan tambahan yang efektif untuk penghirupan oksigen dalam pengobatan pasien Covid-19.

Para penulis menyatakan, gas hidrogen memiliki kualitas terapeutik dalam pengobatan kondisi peradangan kronis pada paru-paru dan memungkinkan penggunaannya dapat meringankan gejala paru-paru yang parah.