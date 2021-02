Renungan Harian Katolik, Kamis 25 Februari 2021: Antusiasme Pencarian dalam Doa dan Tindakan (Matius 7 :7-12)

Oleh: RD. Maxi Un Bria

POS-KUPANG.COM - “Suatu tindakan tak akan ada artinya tanpa doa; doa akan lebih berarti dengan pengorbanan.” (Josemaria Escriva, The Way 2006 : 27 ). Doa disertai tindakan dan pengorbanan mendapatkan kepenuhan jawaban. Pepatah klasik menegaskan, Ora et Labora; Berdoa dan bekerja harus menjadi satu kesatuan yang integral dalam hidup.

Tentang hal berdoa, Yesus memotivasi para murid demikian, “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan” ( Matius 7 :7-8).

Kaum Kristiani diajak untuk berdoa dengan penuh iman dan antusias seraya memperhatikan dimensi tindakan serta pengorbanan sebagai indikator bahwa mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kejernihan niat dan motivasi dalam doa ikut menggerakkan kaum beriman untuk berdoa, bekerja dan berserah.

Yesus memberikan jaminan bahwa semua doa yang dilakukan dengan niat yang jujur, motivasi yang murni dan kesungguhan hati pasti akan mendapat jawaban dari Allah pada waktu yang indah.

Untuk membuka cakrawala para murid dan khalayak yang hadir Ia menegaskan bahwa “Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi Bapamu yang di surga ! Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya” ( Matius 7 : 11 ).

Pertanyaannya adalah apakah dalam doa kita meminta sesuatu yang sungguh-sungguh dibutuhkan atau sekedar diinginkan? Apakah kita telah melakukannya dengan hati yang jernih, penuh iman disertai pengorbanan?

Tindakan Yesus berikut menarik untuk diteladani. “Pernoctans in Oratioe Dei “; Sepanjang malam Ia berdoa kepada Bapa-Nya ( Lukas 6 :12 ). Dan kita, seberapa banyak telah bertekun dalam doa? Salve.*

Simak juga video renungan harian katolik berikut: