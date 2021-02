Gelandang Manchester United Bruno Fernandes (kedua dari kiri) merayakan gol ketiga timnya dari titik penalti selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Manchester United vs Newcastle United di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 21 Februari 2021.

Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Live Net TV, Chelsea vs MU, Leicester vs Arsenal, City vs West Ham

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal Liga Inggris akhir pekan atau pekan 26 via live streaming Net TV dan live streaming Mola TV menyajikan pertandingan Chelsea vs MU Leicester vs Arsenal, City vs West Ham.

Liga Inggris pekan 26 mulai berlangsung Sabtu, 27 Februari 2021 malam ini yang tayang lewat Live Streaming TV Online Net TV dan www.mola.tv . Selain itu ada laga Manchester City vs West Ham dan Sheffield vs Liverpool.

Seperti biasa akan ada dua laga di Jadwal Liga Inggris Premier League yang tayang di Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV setiap pekannya. Apakah Chelsea vs Manchester United atau Leicester vs Arsenal.

Namun belum ada konfirmasi apakah laga Leicester vs Arsenal serta Chelsea vs Man United akan tayang di Stasiun TV Net TV.

Jadwal Liga Inggris pada Sabtu, 27 Februari 2021 dibuka laga Manchester City vs West Ham United.

Pekan lalu, Man City pulang dengan tiga poin dari lawatannya ke markas Arsenal.

Barmain di Emirates Stadium, The Citizens menang dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan itu dicetak lewat sundulan Raheem Sterling yang memanfaatkan umpan silang Riyad Mahrez pada menit ke-2.

Hasil itu membuat pasukan Pep Guardiola kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Mereka mengumpulkan 59 poin dari 25 laga.