Imej Pelakor Nampaknya Belum Sirna, Begini Sifat Asli Mulan Jameela Yang BelumBanyak diketahui Orang

Imej Pelakor Nampaknya Belum Sirna, Begini Sifat Asli Mulan Jameela Yang Belum Banyak diketahui Orang , Dibongkar sahabatnya Terry Putri

POS-KUPANG.COM - Imej pelakor atau perebut laki orang hingga kini masih nampaknya melekat pada Mulan Jameela.

Hal itu lantaran Mulan Jameela dituding telah merusak rumah tangga Maia Estianty dan Ahmad Dhani.

Padahal Maia sendiri telah mengikhlaskan perceraiannya dengan Ahmad Dhani yang kini jadi suami Mulan.

Melansir Kompas.com, Dhani juga pernah bicara soal keputusan yang diambilnya terkait bercerai dengan Maia.

"Aku enggak pernah menyesali (bercerai). Tapi seandainya waktu itu aku usia 40, mungkin enggak seperti ini. Jadi ya memang it was mean to be saja," ucap Dhani pada Juni 2020 lalu.

"Karena dengan perceraian itu, aku sekarang punya istri baru, dan punya dua anak yang menjadi light of my life," ujar Dhani.

Meski sudah lebih dari 10 tahun, sebutan tak pantas itu masih saja disematkan banyak orang pada Mulan.

Tak hanya disebut pelakor, publik juga menyebut istri Dhani sebagai perekor atau perebut kursi orang.

Hal itu karena Mulan dituduh telah merebut kursi dari calon lain saat pemilihan DPR RI tahun 2019 lalu.