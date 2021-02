Benarkah Ada Latihan Anggota TNI Makan Tokek Hidup-hidup? Prabowo Diminta Hentikan Latihan Tersebut

Benarkah Ada Latihan Anggota TNI Makan Tokek Hidup-hidup? Prabowo Diminta Hentikan Latihan Seperti Itu Karena Ini Alasannya

POS-KUPANG.COM - Latihan bertahan hidup di medan perang sudah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. TNI memang sudah dibekali latihan yang sangat keras.

Salah satunya adalah latihan bertahan hidup di medan perang termasuk alam liar.

Hal inilah yang membuat para prajurit TNI dilatih agar bisa memakan hewan-hewan yang ada untuk bertahan hidup, bahkan jika hewan tersebut berbisa seperti ular atau yang berbahaya seperti tokek.

Namun latihan tersebut sepertinya mulai dapat peringatan dari pemerhati alam.

Dikutip Gridhot dari Surya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diminta hentikan latihan TNI makan binatang termasuk tokek hidup-hidup.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) mengungkap bahayanya.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Christina Aryani pun angkat bicara soal PETA yang menyurati Menhan Prabowo Subianto.

Diketahui, PETA meminta Prabowo untuk menghentikan latihan TNI yang melakukan praktik mengonsumsi hewan liar secara hidup-hidup.

Christina yang baru mendengar hal ini mengaku akan mengkonfirmasikan hal ini dengan Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.