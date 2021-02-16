Katalog Promo dan Produk
Nikmati Promo Spesial Slice Cake Rp 16.000 Dari BreadTalk Hari Ini Selasa 16 Februari 2021
Nikmati Promo Spesial Slice Cake Rp 16.000 Dari BreadTalk Hari Ini Selasa 16 Februari 2021
Nikmati Promo Spesial Slice Cake Rp 16.000 Dari BreadTalk Hari Ini Selasa 16 Februari 2021
POS-KUPANG.COM - Promo BreadTalk hari ini Selasa 16 Februari 2021 merupakan bagian dari periode 15-19 Februari 2021
Pada periode ini, BreadTalk menawarkan promo spesial slice cake. Promo ini cocok untuk Anda yang gemar menikmati makanan manis.
Melalui promo BreadTalk, Anda bisa mendapatkan slice cake dari harga Rp 16.000.
Ada beberapa pilihan slice cake yang ditawarkan untuk Anda nikmati sesuai dengan selera masing-masing.
Dengan harga terjangkau yang ditawarkan, Anda bisa menikmati aneka slice cake tersebut bersama keluarga di rumah atau kerabat di kantor.
Apalagi jika memang ada keluarga dan kerabat yang berulang tahun.
Aneka slice cake dengan harga terjangkau ini juga bisa menjadi hantaran atau hadiah, lo.
Namun sebelum memanfaatkan promo BreadTalk, Anda harus mencermati beberapa hal terlebih dahulu.
Promo BreadTalk berlaku 15-19 Februari 2021.
Katalog Promo dan Produk
BreadTalk Hari Ini Selasa 16 Februari 2021
BreadTalk Hari Ini 16 Februari 2021
BreadTalk Selasa 16 Februari 2021
Promo BreadTalk 15 - 19 Februari 2021
Promo BreadTalk 19 Februari 2021
Breadtalk Hari Ini
Promo Breadtalk Hari Ini
BreadTalk Indonesia
Selasa 16 Februari 2021
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