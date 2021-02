Fakta Timor Leste Negara yang Pernah Merdeka Dua Kali, Pernah Deklarasi Kemerdekaan Timor Timur?

Fakta Soal Timor Leste Negara yang Pernah Merdeka Dua Kali, Pernah Deklarasi Kemerdekaan Timor Timur?

POS-KUPANG.COM-- Sejarah Timor Leste, sebagai negara termuda di Asia Tenggara ini pernah mendeklarasikan kemerdekaannya sebanyak dua kali.

Kemerdekaannya dari Indonesia melalui Referendum Timor Timur tahun 1999, dapat dikatakan merupakan yang kedua.

Sebelumnya, pernah terjadi deklarasi kemerdekaan Timor Leste oleh partai Front Revolusioner Timor Timur Merdeka (Fretilin) atas Portugal.

Peristiwa itu terjadi pada 28 November 1975, sebelum terjadi invasi oleh Indonesia kurang dari sebulan kemudian.

Tentara Indonesia mulai menginvasi Timor Leste pada 7 Desember 1975.

Keberhasilan tentara Indonesia dalam operasi tersebut menjadikan Timor Leste masuk sebagian wilayah Indonesia.

Kemerdekaan yang dideklarasikan Fretilin pun hanya bertahan 'seumur jagung'. Tapi, bagaimana sejarah terjadinya deklarasi kemerdekaan Timor Leste atas Portugal?

Ternyata, proses deklarasi kemerdekaan itu juga diwarnai perebutan kekuasaan antar partai di Timor Leste.

Mengutip Kompas.com, melansir dari laman The Center for Justice and Accountability, saat itu terjadi kekosongan kekuasaan setelah penarikan pasukan Portugal.