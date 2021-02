J.CO Hari Ini 11 Februari 2021, 4 Lusin Donat J.Pops +2Minuman Rp 149.000 di www.jcodelivery.com

4 Lusin Donat J.Pops +2Minuman Rp 149.000 J.CO Hari ini Kamis 11 Februari 2021 pesan di www.jcodelivery.com dan 2 sachet COFFEE DRIP Rp 19.000

POS-KUPANG.COM - Kabar baik bagi para pencinta kuliner. Promo J.CO terbaru Hari ini Kamis 11 Februari.

Promo J.CO hari ini 11 Februari 2021 dengan topik j.CO Weekly promotion akan memanjakan para pencinta makanan manis, khususnya donat dan topik buy one get one bagi penikmat kopi dengan

Kali ini, promo J.CO hari ini Kamis 11 Februari 2021 menawarkan 4 lusin donat J.Pops atau 48 buah donat J.Pops dan 2 jenis minuman mulai dari harga Rp 149.000.

Dua jenis minuman yang termasuk dalam paket ini antara lain iced thai tea dan avocado frappe.

Harga promo J.CO yang lebih terjangkau bisa membuat bujet kulineran Anda menjadi lebih hemat. Ditambah lagi porsinya cukup banyak. Jadi Anda bisa berbagi dengan keluarga di rumah atau teman di kantor.

Sebelum memanfaatkan promo J.CO, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus Anda cermati.

Promo J.CO berlaku mulai 8-12 Februari 2021.

Khusus pembelian di situs www.jcodelivery.com.

Tidak dapat ditukarkan dengan produk lain.