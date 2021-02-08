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E Sport

UPDATE! Kode Redeem FF Hari Ini yang Belum Digunakan, Buruan Klaim Hadiah Menarik dari Garena FF

Sebelum sampai terlambat dan disabet pemain yang lain, buruan coba deretan kodenya dan klaim hadiah menariknya. Yuk, simak dengan saksama daftar kod

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UPDATE! Kode Redeem FF Hari Ini yang Belum Digunakan, Buruan Klaim Hadiah Menarik dari Garena FF 

POS-KUPANG.COM - Sebelum sampai terlambat dan disabet pemain yang lain, buruan coba deretan kodenya dan klaim hadiah menariknya. 

Yuk, simak dengan saksama daftar kode redeem Free Fire Senin 8 Februari 2021. Ada juga  karakter Luqueta yang ditawarkan Free Fire

Buat kamu yang hobi sepak bola, Luqueta.

Dikutip dari Instagram resmi terverifikasi Free Fire Indonesia, Luqueta adalah pemain sepak bola ala Free Fire. 

Siapa yang suka gunakan Luqueta?

Ada lagi informasi terbaru Free Fire jelang event Dynamic Duo.

Event Dynamic Duo ini bakal digelar Free Fire mulai besok 9 Februari 2021.

Untuk Buy 1 Get 2 Free, kamu bisa bundle keren ala Dynamic Duo versi Male alias cowok.

Cocok buat kamu yang bikin profil couple ala Dynamic Duo. 

Event ini dimulai dari tanggal 8 Februari hingga 14 Februari saja.

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Editor: John Taena
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