Setahun tak Mengikuti Turnamen: Gideon Rindu Teriakan Penonton

Setahun tak mengikuti turnamen: Marcus Fernaldi Gideon rindu teriakan penonton

POS-KUPANG.COM - Marcus Fernaldi Gideon tengah menyiapkan diri untuk berlaga di dua turnamen di eropa, yakni German Open dan All England. Gideon tengah berlatih setiap hari. Ia pun menyatakan akan all out di setiap turnamen yang akan diikuti. Gideon bersama Kevin Sanjaya masih menyandang ganda putra ranking nomor satu dunia.

Turnamen pada Maret mendatang sudah di depan mata. Kini, dirinya tengah menjaga kondisi badannya agar tetap fit dalam setiap pertandingan. Namun, ada yang dirindukan dalam pertandingan nanti. Yakni, adanya keriuhan penonton dari tribun. "Saya merindukan teriakan penonton," ujar Gideon kepada Tribun Network.

Setahun lamanya -- sejak pandemi Covid-19 -- Gideon tidak mengikuti turnamen. Ia merasa senang dapat bertanding lagi di pertandinga kelas dunia. "Senang sudah bisa bertanding lagi, kita juga kangen sudah lama tidak main," katanya.

1 tahun absen bagaimana jelang berlaga di German Open dan All England?

Ya pastinya senang sudah bisa bertanding lagi, kita juga kangen sudah lama tidak main. Hawa pasti berbeda tidak ada penonton. Pasti kan kita lebih senang ada proud- nya, ada teriakannya, ada tepuk tangannya. Tapi ya karena pandemi (Covid-19) jadi tidak ada penonton ya tidak apa-apa.

Persiapan jelang German Open dan All England?

Kita pasti melakukan persiapan. Setiap hari latihan selalu. Yang penting jaga badan jangan sampai sakit.

Coach Heri bilang German Open target antara, tapi target sebetulnya All England?

Saya tetap melakukan yang terbaik. Jangan sampai menyesal sudah jauh-jauh, kita semangat melakukan yang terbaik. Hasilnya mau gimana, yang penting kita puas melakukan yang terbaik.