Gabung FC Utrecht, BAGUS Kahfi Dipuji Pesepak Bola Top Indonesia & Internasional , Ini Profilnya

Pesepak bola muda Indonesia Bagus Kahfi langsung menuai pujian para pesepak bola top Indonesia dan internasional setelah kontrak dengan FC Utrecht



PO KUPANG.COM--Bagus Kahfi langsung diperkenalkan ke publik oleh FC Utrecht setelah resmi teken kontrak, Jumat (5/1/2021) sore WIB.

Bagus Kahfi bermain untuk FC Utrecht, klub papan atas Liga Belanda atau Eredivisie.

Bagus Kahfi pun langsung menuai pemain-pemain sepak bola top Indonesia seperti Irfan Bachdim, Diego Michiels, Mark Klok, Stefano Lilipaly.



Selain itu, Bagus Kahfi juga mendapat ucapan selamat serta pujian dari sejumlah pesepak bola internasional, terutama yang kini main di FC Utrecht.

Mereka adalah Adrian Dalmau Vaguer, pesepak bola asal Spanyol, yang kini berlabuh di FC Utrecht.

Tommy ST Jago (21), pesepak bola profesional yang kini menjadi centre back FC Utrecht.

Dan Mark van der Maarel, pesepak bola kelahiran 12 Agustus 1989, dari ayah Belanda dan ibu keturunan Indonesia, yang menghabiskan karier sepak bolanya di FC Utrecht.

"Ss\emoga kamu suka rumah baru kamu," ujar Mark van der Maarel dalam bahasa Indonesia.

Bagus Kahfi langsung menulis status dan membagikan video di akun instagramnya begitu teken kontrak dengan klub Belanda tersebut.

@baguskahfiii: really excited and pleased to announce that i have signed for @fc_utrecht . Huge club with huge ambition and i literally cannot wait to be a part of it.