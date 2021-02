Tampil Stylish dengan Kalung dan Konektor Masker yang Fashionable

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM ǀ KUPANG – Berbagai inovasi muncul di tengah situasi pandemi Covid-19. Salah satunya yakni tren fesyen menggunakan aksesori masker. Dimana-dimana terlihat orang menggunakan masker yang dilengkapi dengan aksesori cantik nan fungsional, semisal kalung dan konektor masker.

Barang fesyen ini tentu memiliki fungsi utama yang membantu pengguna dalam memakai masker. Alih-alih menyimpan masker di saku atau meja, kalung yang dikaitkan ke tali masker membuat masker aman bergantung di leher ketika dibuka untuk makan. Selain itu, kalung masker juga membantu agar tali masker tidak longgar, jika dibandingkan dengan membuka masker dan dibiarkan menurun ke dagu. Sementara itu, konektor masker berfungsi untuk mengaitkan tali masker yang kiri dan kanan yang dipakai dari belakang. Tentu saja konektor dipakai untuk menghindari sakit di bagian telinga akibat pemakaian masker yang cukup lama.

Berikut ini adalah beberapa pilihan kalung dan konektor masker yang dijual di dalam wilayah NTT yang telah dihimpun oleh POS-KUPANG.COM. Pilihan kalung dan konektor masker ini dapat membuat Anda tampil stylish dan fashionable.

1. Kalung Masker Rajutan dari ENT Handycraft

Tali masker rajutan milik Feby Nitte dari ENT Handycraft ini memiliki karakteristik personal branding tersendiri yakni rajutan etnik, unik, dan limited. Rajutannya pun awet karena dirajut menggunakan benang, serta kancing yang digunakan adalah kancing plastik sehingga tidak karatan. Tali masker rajutan ditawarkan dalam tiga model, yakni polos, kombinasi manik-manik, dan kombinasi kristal. Tali masker rajutan polos dia jual dengan harga Rp10 ribu per buah, beli dua gratis satu. Sedangkan tali masker kombinasi manik-manik dijual dengan harga Rp15 ribu per buah, beli dua gratis satu. Sementara tali masker kombinasi kristal dijual terbatas dengan harga Rp25 ribu per buah. Pemesanan bisa dilakukan melalui instagram @rajutanntt.

2. Kalung dan Konektor Masker dari Rajutan Oa

Masih berbahan rajutan, Fransiska Vera Damayanti, pemilik Usaha Rajutan Oa di Larantuka menyediakan konektor dan kalung masker yang bisa dipakai oleh siapa saja, termasuk pengguna hijab. Ukuran konektor masker sendiri berkisar dari 15cm hingga 18 cm, dan ukuran kalung 55 cm. Dia menjual konektor masker dengan harga Rp7.500 per buah dan kalung masker dengan harga Rp12.500 per buah. Pemesanan bisa dilakukan melalui instagram @verakorohama atau langsung berkunjung ke Usaha Rajutan Oa yang beralamat di Tabali RT 012 RW 006 Kelurahan Sarotari, Larantuka, Flores Timur.

3. Kalung dan Konektor Masker dari Nominobu Things

Nominobu Things milik Maria Rini Fersiana di Maumere, Kabupaten Sikka ini menawarkan kalung dan konektor masker dengan berbagai model, yakni tenun, tali, rantai, dan manik-manik. Harga yang ditawarkan pun terjangkau, mulai dari Rp10 ribu hingga Rp35 ribu. Maria selalu membuat new items setiap harinya. Pemesanan bisa dilakukan melalui instagram @nominobu_things.