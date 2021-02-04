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Cookie O’Clock Rp 55.000/boks Promo BreadTalk Hari ini Kamis 4 Februari 2021, Ada Parcel Ekslusif
Cookie O’Clock Rp 55.000/boks Promo BreadTalk Hari ini Kamis 4 Februari 2021, Ada Parcel Ekslusif BreadTalk
Promo BreadTalk hari ini 4 Februari 2021, BreadTalk Cookie O’Clock Rp 55.000/boks dan masih ada promo lainnya sambut Imlek yakni parcel eksklusif dari BreadTalk Indonesia
POS-KUPANG.COM - Bagi Kamu yang gemar dengan makanan manis-manis, ada kabar gembira, Promo BreadTalk hari ini Kamis 4 Februari 2021.
Promo hari ini merupakan bagian dari periode 1-5 Februari 2021. Pada periode ini, BreadTalk menawarkan promo spesial yang bertajuk Cookie O’Clock.
Promo BreadTalk kali ini cocok untuk Anda yang gemar menikmati makanan manis, khususnya cookies.
Melalui promo BreadTalk Cookie O’Clock, Anda bisa mendapatkan cookies mulai dari harga Rp 55.000 per boksnya.
Ada beberapa pilihan cookies yang BreadTalk tawarkan antara lain kukis lapis cokelat, kukis keju dan masih banyak lagi.
Dengan harga terjangkau yang ditawarkan, Anda bisa menikmati aneka cookies tersebut bersama keluarga di rumah atau kerabat di kantor.
Apalagi jika memang ada keluarga dan kerabat yang berulang tahun.
Selain itu, aneka cookies dengan harga terjangkau ini juga bisa menjadi hantaran atau hadiah, lo.
Namun sebelum memanfaatkan promo BreadTalk, Anda harus mencermati beberapa hal terlebih dahulu.
Cookie OClock Rp 55.000/boks
BreadTalk Cookie OClock
BreadTalk Hari ini Kamis 4 Februari 2021
BreadTalk Hari ini 4 Februari 2021
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