KFC Hari Ini 3 Februari 2021 Mini Chizza Kombinasi Ayam Renyah KFC Hashbrown Keju Yakiniku dalam

POS-KUPANG.COM - Hi KFC Lover! Udah pernah nyoba 3 Menu ini belum?Ada NAZTART KFC, CREAMPUFF KFC dan Mini Chizza KFC

KFC, NAZTART! Manisnya pineapple dilengkapi krim custard dan mozzarela yang menggoda di lidah

lezatnya CREAMPUFF pastry renyah dengan filling krim lembut

Mini Chizza yang LEBIH CUAN!⁠ Kenikmatan paduan ayam KFC bersama hashbrown, keju, dan disempurnakan dengan pilihan saus asam manis atau yakiniku pasti bakal bikin kamu gak bisa nolak!

Promo KCF Hari ini seperti yang dikutip POS-KUPANG.COM dari instagram KFC hari ini Rabu 3 Februari 2021

KFC Platters

Makan ayam goreng KFC bisa milih side dishnya sendiri? Kamu bisa cobain di menu baru KFC PLATTERS! Choose your own platter mulai dari OG Slaw, Spicy Slaw, Roasted Potato, atau Mashed Potato, untuk dikombinasikan dengan ayam KFC!⁠

Eitsss menu ini hanya tersedia di Gerai KFC Emerald Bintaro ya! Yuk otw KFC Emerald Bintaro buat order sekarang!⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Menu ini hanya tersedia di KFC Bintaro Emerald mulai 1 Februari 2021. Selama menu ini tersedia, menu Super Besar 1 dan Super Besar 2 dinonaktifkan (hanya di KFC Bintaro Emerald)⁠

- Berlaku untuk dine-in, take away, Home Delivery, Drive-thru, Ojek Online dan KFC Catering⁠

- Harga sebelum pajak dan take away dikenakan biaya tambahan⁠

NAZTART KFC