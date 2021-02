Drama Korea Terbaru Sepanjang Februari 2021, River Where The Moon Rises, Ada Ji Soo dan Kim Soo Hyun

DRAMA KOREA River Where The Moon Rises

POS KUPANG, COM - Buat penonton drama Korea, akan ada beberapa drakor terbaru di bulan Februari ini.

Mulai dari River Where The Moon Rises hingga The Penthouse: War of Life season 2.

Serial drama romantis yang mungkin bisa membuat kamu baper.

Selain River Where The Moon Rises dan The Penthouse: War of Life season 2, drakor lainnya adalah Dear M, L.U.C.A: The Beginning, Times, dan Mouse.

Semuanya akan tayang di Viu bulan Februari ini.

Sebelum nonton, simak sinopsisnya dalam artikel ini.

Di drakor berjudul Dear M, salah satu magnetnya adalah aksi Jeong Jaehyun NCT yang akan membius jutaan fans di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sedangkan untuk pecinta drama thriller tak boleh melewati tayangan L.U.C.A: The Beginning karena ada sosok misterius yang akan membuat Anda penasaran.

Memiliki kekuatan yang spesial ternyata tidak membuat Ji Oh (Kim Rae Won) mampu mengetahui jati dirinya.

Simak sinopsis lengkapnya berikut ini.