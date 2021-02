Chef Renatta Moeloek: Tak Suka Umbar

POS-KUPANG.COM - CHEF Renatta Moeloek merasa kehidupannya di dunia nyata sudah cukup membuatnya bahagia sehingga merasa tidak perlu mengumbarnya di media sosial.

Padahal dulu awal-awal kehadiran Instagram, Chef Renatta mengaku jatuh cinta dengan aplikasi tersebut. Namun, semakin hari dia merasa tidak lagi menemukan kesenangan bermain media sosial.

Sehingga tanpa perlu melakukan detox internet yang banyak dilakukan selebritas, Chef Renatta dengan sendirinya sudah tidak begitu aktif di media sosial.

Baca juga: Kepala UTD PMI NTT dr Samson Ehe Teron, SpPK: Plasma Darah Dikirim Juga ke Surabaya

"Emang I don't use it. I do use it, tapi bukan yang it's not like my life is in social media, maybe because I'm not lonely," ujarnya dalam podcast Deddy Corbuzier, dikutip Minggu (31/1/2021).

"Maksudnya, I feel I'm blessed in surrounded with good people, I have friend yang kalau lagi malem, gue bisa telepon, (ajak) temen gue ngobrol, gue ada pasangan yang gue bisa ngobrol anytime," jelasnya.

Baca juga: Polisi Tegas Terhadap Pelanggar Prokes

Karenanya Chef Renatta merasa tidak begitu perlu selalu memperbarui unggahan di media sosial. Ditambah lagi lingkungan pertemanannya juga termasuk orang-orang yang jarang update di media sosial.

Dia merasa sudah cukup bersyukur, dengan dicintai, diterima, dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. (kompas.com)