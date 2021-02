SINOPSIS DRAMA KOREA River Where The Moon Rises, Drakor Terbaru Kim So Hyun & Ji Soo, Jadwal Tayang

SINOPSIS DRAMA KOREA River Where The Moon Rises, Drakor Terbaru Kim So Hyun & Ji Soo

POS-KUPANG.COM - Viu baru saja mengumumkan drama Korea terbarunya berjudul River Where The Moon Rises yang dibintangi oleh Kim So Hyun dan Ji Soo.

Serial drama romantis ini diadaptasi dari cerita rakyat The History of The Three Kingdoms berdasarkan kisah Putri Pyeonggang (Kim So Hyun) dan Jenderal On Dal (Ji Soo).

Terlahir sebagai putri dan dibesarkan sebagai tentara, Pyeonggang muda memulai tur kerajaan bersama ibunya, sang permaisuri.

Mereka tiba di suatu desa dan bertemu Jenderal On Hyeop serta putranya, On Dal.

Di desa itu, sang putri berbagi cita-citanya kepada On Dal yang akan menjadi ratu pertama Goguryeo dengan kecerdasan dan kepercayaan dirinya.

On Dal yang lugas menertawakan impiannya karena wanita tidak terlibat dalam urusan negara, meskipun dia tidak bermaksud jahat.

Sementara itu, permaisuri mencari bantuan dari Jenderal On Hyeop karena intrik dan konspirasi yang sedang terjadi di kerajaan, tetapi keduanya terbunuh.

Drama ini bercerita tentang perjalanan Pyeonggang mengungkap konspirasi kelam dan berbahaya di kerajaan.

Kehadiran Kim So Hyun dan Ji Soo sebagai duet dalam serial ini memang sangat dinantikan penikmat drakor.

River Where The Moon Rises digarap oleh rumah produksi ternama Korea Selatan, Victory Contents, dengan sutradara bernama Yun Sang Ho (Kingmaker: The Change of Destiny dan Saimdang, Memoirs of Colours) dan penulis Han Ji Hoon (Temptation dan Women of 9.9 Billion).